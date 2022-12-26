Bugün kar yağacak şehirler belli oldu! Meteoroloji'den 18 şehre sarı ve turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık'a dair güncel hava raporunu paylaştı. 18 şehrimize Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji bugün kar yağışı beklenen şehirleri de açıkladı. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen güne dair detayları verdi. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün hava nasıl?
Bazı şehirlerimizde kar yağışı etkili olmaya devam ederken yurdun büyük bir bölümünde soğuk bir hava söz konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste kar yağışı uyarısı yapmaya devam etti. Bugün kar yağışı beklenen şehirleri paylaşan Meteoroloji, 18 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Pazartesiye (bugün) dair havanın detaylarını verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt geneli bugün hava nasıl olacak? Orhan Şen'in hava uyarılarına kulak verin...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.