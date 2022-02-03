Bugün kandil mi var 3 Şubat ne kandili Diyanet kandil takvimi 2022
Bugün yani 3 Şubat kandil mi, 2022 yarın ne kandili var araştırması başladı. Yarın Regaib Kandili idrak edilecek. 3 ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaib Kandili yarın gece. Peki Regaib Kandilinde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?
Bugün ne kandili var araştırması başladı. Bugün yani 3 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. Mübarek 3 ayların içinde olan ve 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili herhangi bir şeyin Allah'tan istenmesi ve arzunlanması anlamına geliyor. Dilek kapılarının açık olacağı bu gece yapılması gereken ibadetleri hazırladık.
Regaip Kandili’nde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır. İbadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır.
REGAİP KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.