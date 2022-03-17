Bugün kandil mi var 17 Mart Diyanet bugün ne kandili?

Bugün kandil mi var, 17 Mart ne kandili var araştırması bugün birçok vatandaş tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Bugün yani 17 mart Perşembe günü şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili idrak edilecek. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi”denilmiştir. Berat Kandili'nin gündüzünün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. Hz. Muhammed (sav) Berat Kandili ile ilgili hadisinde; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" demiştir. Haliyle Berat Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmek tavsiye edilir.