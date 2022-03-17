Bugün kandil mi var 17 Mart Diyanet bugün ne kandili?
Bugün Şaban ayının 15. gecesi yani Berat Kandili. Müslüman aleminin heyecanla beklediği Berat kandili 2022 Diyanet dini günler takvimine göre bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed (sav) Berat Kandili ile ilgili hadisinde; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" demiştir. Peki Berat kandilinde nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, kandil namazı kaç rekattır?
Bugün kandil mi var, 17 Mart ne kandili var araştırması bugün birçok vatandaş tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Bugün yani 17 mart Perşembe günü şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili idrak edilecek. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi”denilmiştir. Berat Kandili'nin gündüzünün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. Hz. Muhammed (sav) Berat Kandili ile ilgili hadisinde; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" demiştir. Haliyle Berat Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmek tavsiye edilir.
Kandil günleri nasıl belli olur:
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.
Berat gecesi neden önemli bu gecede ne oldu? : Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Berat Gecesi'nin bir diğer önemi de kıblenin değiştiği gece olmasındandır.
İslam alimleri kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu bildirmektedir. Berat Gecesi aynı zamanda amel defterinin yazıldığı gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;