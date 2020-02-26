Bugün kandil mi 2020 bugün ne kandili var Diyanet takvimi

Bugün ne kandili var araştırması başladı. Bugün yani 27 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. Mübarek 3 ayların içinde olan ve 2020 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili herhangi bir şeyin Allah'tan istenmesi ve arzunlanması anlamına geliyor. Dilek kapılarının açık olacağı bu gece yapılması gereken ibadetleri hazırladık.