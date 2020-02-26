Bugün kandil mi 2020 bugün ne kandili var Diyanet takvimi
Bugün kandil mi, 2020 bugün ne kandili var araştırması başladı. Bugün yani 27 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. 3 ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaib Kandili bu gece. Peki Regaib Kandilinde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?
Bugün ne kandili var araştırması başladı. Bugün yani 27 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. Mübarek 3 ayların içinde olan ve 2020 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili herhangi bir şeyin Allah'tan istenmesi ve arzunlanması anlamına geliyor. Dilek kapılarının açık olacağı bu gece yapılması gereken ibadetleri hazırladık.
REGAİP NEDİR: "Regâib" kelimesi, “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” demektir. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regâib” denilmiştir.”
Regaip Kandili’nde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır. İbadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır.
REGAİP KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.