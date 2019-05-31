Bugün Kadir Gecesi! Yeni resimli kandil mesajları Kadir gecesi sözleri

Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi. İnternethaber.com sitesi olarak Kadir Gecenizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Kur'anı Kerim'de Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli olduğu Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor : "Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki bu gecede kılınan namazın sevabı da eşsizdir. Haliyle bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılmak yapılacak en güzel ibadetlerdendir.