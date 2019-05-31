Bugün Kadir Gecesi! Yeni resimli kandil mesajları Kadir gecesi sözleri
Kadir Gecesi mesajlarını resimli, kısa ve öz güzel sözlerle internethaber.com sitesi özel olarak hazırladı. Kadir Gecesi namaz ve dualarla ibadetle geçirilmeli. İşte en güzel Kadir Gecesi cep mesajlari ve özlü sözleri.
Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi. İnternethaber.com sitesi olarak Kadir Gecenizi kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Kur'anı Kerim'de Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli olduğu Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor : "Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki bu gecede kılınan namazın sevabı da eşsizdir. Haliyle bu gecede Kadir Suresi ile 12 rekatlık tesbih namazı kılmak yapılacak en güzel ibadetlerdendir.
Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutlayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi internethaber.com olarak biz de kutluyoruz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri.
*Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar? HADİS'İ ŞERİF?
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.