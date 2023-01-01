Bugün itibarıyla pek çok şey değişti Yeni yasalar devrede işte ticarette yeni dönem!
Bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe konuldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre 1 Ocak'tan itibaren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İşte yürürlüğe giren düzenlemeler...
Tekelleşmenin önüne geçilecek
1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.
Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.
Konaklama vergisi
Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.