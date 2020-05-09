Bugün iftara ne pişirsem diyorsanız : " Ekşili köfte" tarifi
Türk mutfağının en sevilen köfte tariflerinden biri olan ekşili köfteyi evde tam kıvamında hazırlıyor, ana yemek olarak iftar sofralarımızı şenlendiriyoruz...
Ekşili köfte, Türk mutfağının en sevilen köfte yemekleri arasında yer alıyor. Buram buram anne yemeği kokan, enfes bir tarif ekşili köfte. Sizin için hazırladığımız terbiyeli ekşili köfteyi özel kılan, pişirilirken bol limon suyu kullanmak. Tam kıvamında lezzetiyle sizi büyüleyecek bir tat. Sizi daha fazla bekletmeden ekşili köfte tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte nefis ekşili köfte tarifi...
Ekşili köfte tarifi için malzemeler:
Köftesi için:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet soğan
1/2 çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber
1/2 su bardağı un
Diğer malzemeler için:
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 adet patates
1 adet havuç
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
8 bardak su
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı tuz
Terbiyesi için:
1 adet yumurta sarısı
1 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı yoğurt
Yapılışı:
Köfteyi hazırlamak için kıyma, yıkanmış ve süzülmüş pirinç, rendeleyip suyunu sıktığınız soğan, tuz, karabiber ve pul biberi bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve yoğurun.