Bugün iftara ne pişirsem diyorsanız : " Ekşili köfte" tarifi

Ekşili köfte, Türk mutfağının en sevilen köfte yemekleri arasında yer alıyor. Buram buram anne yemeği kokan, enfes bir tarif ekşili köfte. Sizin için hazırladığımız terbiyeli ekşili köfteyi özel kılan, pişirilirken bol limon suyu kullanmak. Tam kıvamında lezzetiyle sizi büyüleyecek bir tat. Sizi daha fazla bekletmeden ekşili köfte tarifini aşağıya bırakıyoruz. İşte nefis ekşili köfte tarifi...