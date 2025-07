Bugün hissedilen sıcaklık korkutucu derecede yüksek! Yarın hava aniden değişecek

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugün İstanbul'da rekor sıcaklıklar kaydedileceğini belirtip şunları söyledi:

-İstanbul içi sıcaklık bu senenin şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşabilir. Geçen haftaki sıcak hava dalgasında Florya meteoroloji istasyonunda 37.2 C ile rekor kırılmıştı. Bu rekor Şehrin içine egale edilecektir. Özellikle gökdelenlerin ve dış yüzü camla kaplı binaların olduğu yerlerde 40 C yi geçen ve ulaşır. Ama ölçüm istasyonlarındü 38-39 C olan yerler olur.Öğlen (11-17) dışarı çıkmayın.