Bugün hissedilen sıcaklık korkutucu derecede yüksek! Yarın hava aniden değişecek
Meteoroloji'nin uyarı yaptığı gün geldi. Afrika dalgasının etkili olduğu bu günlerde hava sıcaklıkları hissedilen şekilde yükseliyor. Uzmanlar dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, 'dışarı çıkmayın, perşembe günü hava sıcaklığı 8-9 derece düşer' dedi. Bir çok ilde termometreler 40 derecenin üstüne çıkarken hissedilen sıcaklık daha da yüksek. İşte il il beklenen hava durumu..
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediriyor. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların bugün tavan yapması bekleniyor. Sıcaklığın gölgede bile 40'lı derecelere ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığının 50 dereceye ulaşacağına dair uyarı yapıldı.
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, bugün İstanbul'da rekor sıcaklıklar kaydedileceğini belirtip şunları söyledi:
-İstanbul içi sıcaklık bu senenin şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşabilir. Geçen haftaki sıcak hava dalgasında Florya meteoroloji istasyonunda 37.2 C ile rekor kırılmıştı. Bu rekor Şehrin içine egale edilecektir. Özellikle gökdelenlerin ve dış yüzü camla kaplı binaların olduğu yerlerde 40 C yi geçen ve ulaşır. Ama ölçüm istasyonlarındü 38-39 C olan yerler olur.Öğlen (11-17) dışarı çıkmayın.
Yarın aniden düşecek
6 derece civarında mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklık, güneş çarpması ve yaşlı ile hamilelerde sağlık sorunlarına yol açabilir. Nemle birlikte çok daha yüksek hissedilen sıcalıklar sebebiyle bugün dışarı çıkmayın uyarısı veriliyor. Yarın hava sıcaklığında büyük bir değişiklik olacak. Sıcaklık aniden düşecek. Orhan Şen'in dediğine göre 9 derece civarında bir düşüş olacak.
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık