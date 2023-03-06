Bugün hava fena fırtına ve sağanak beraber vuracak! Meteoroloji 33 şehre sarı ve turuncu uyarı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk hava raporunu yayınladı. 33 kente Meteoroloji'den uyarı geldi. Yine Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu (haritalı) dikkat çekti. Bugün nerelerde yağış var? İşte Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl diye başlayıp uzayan şehirlerin listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu haritalı olarak paylaştı. Haftanın ilk günü yani 6 Mart Pazartesi tarihinde havanın detaylarına yer veren Meteoroloji, 33 kente uyarı yaptı. Bugün nerelerde yağış var? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların;
Batı ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum ile Konya'nın kuzey ve batı, Bilecik'in kuzey, Afyonkarahisar'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.