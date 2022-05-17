Bugün ekstra dikkat edin! İlginç şeyler olacak ekonomi detayı: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek ay tutulması öncesi çarpıcı uyarılarda bulundu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün YAY burcunda seyahat edecek; Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır.
Pot kırma zamanı: Spora başlamak için en ideal zamanlardır. Ya da yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabilirsiniz. Pot üstüne pot kırma zamanıdır aman dikkat edin, ağzınızdan çıkanlara, düşüncesizce davranışlarda bulunmayın.
Dikkatsiz ve dağınık : Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında. Yeni deneyimlere, yeni konulara, farklı ilgi çekici şeylere yönelebiliriz. Hayatta küçük şeylerle çok daha fazla mutlu olunabildiği zamanlardır.
Verdiğiniz sözlere dikkat edin: Detay gerektiren işlerde başarı elde etmek zordur, çünkü sabırsızızdır, abartılı davranışlar gözlemlenebilir. Verdiğiniz sözlere dikkat edin arkadaşlar, sonrasında tutmakta zorlanabilirsiniz.