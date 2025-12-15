Bugün doldurmayın! Akaryakıtta büyük indirim yarın pompaya yansıyor!

Benzin Fiyatını Etkileyen Faktörler

En temelde akaryakıt fiyatlarının global piyasa şartlarına göre belirlendiğini söylemek yanlış olmaz ancak bunun dışında fiyatların belirlenmesinde etkili birçok başka unsur da bulunuyor. 1 Ocak 2005 tarihli Petrol Piyasası Kanunu gereğince akaryakıt sektöründe serbest fiyatlandırma sistemine geçilmiştir. Bunun neticesinde ise akaryakıt firmaları farklı satış fiyat politikaları belirleyebilmektedir. Ülkemizde akaryakıt fiyatları da 3 aşamada belirlenmektedir. Bunlar; rafineri satış fiyatının oluşumu, depo satış fiyatının oluşumu ve pompa satış fiyatının oluşumudur.