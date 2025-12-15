Bugün doldurmayın! Akaryakıtta büyük indirim yarın pompaya yansıyor!
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar düştü. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında indirim getirdi.
Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.
16 ARALIKTA POMPAYA YANSIYACAK
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi 52-53 lira seviyelerine gerileyecek.
ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ
İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51
İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88
Ankara 55.35 54.13 28.40
İzmir 55.71 54.49 28.33
Benzin Fiyatını Etkileyen Faktörler
En temelde akaryakıt fiyatlarının global piyasa şartlarına göre belirlendiğini söylemek yanlış olmaz ancak bunun dışında fiyatların belirlenmesinde etkili birçok başka unsur da bulunuyor. 1 Ocak 2005 tarihli Petrol Piyasası Kanunu gereğince akaryakıt sektöründe serbest fiyatlandırma sistemine geçilmiştir. Bunun neticesinde ise akaryakıt firmaları farklı satış fiyat politikaları belirleyebilmektedir. Ülkemizde akaryakıt fiyatları da 3 aşamada belirlenmektedir. Bunlar; rafineri satış fiyatının oluşumu, depo satış fiyatının oluşumu ve pompa satış fiyatının oluşumudur.