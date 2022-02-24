Bugün devreye girdi aman dikkat! Dinçer Güner'den Rusya Ukrayna açıklaması: Hande Kazanova uyardı
Astrolog Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek 12 burca yönelik herkesi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
"Gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var..." diyen astroloji uzmanı Dinçer Güner şu uyarılarda bulundu: Bu ikili bir yandan aşk, romantizm, sanat, yaratıcılık estetik ve güzellikle ilgili konulardan yana şans getirirken diğer yandan yardım ve desteğe ihtiyacı olanlara da arzu ettikleri desteği getirir.
Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir.
Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar.
Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.