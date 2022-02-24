Bugün devreye girdi aman dikkat! Dinçer Güner'den Rusya Ukrayna açıklaması: Hande Kazanova uyardı

"Gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var..." diyen astroloji uzmanı Dinçer Güner şu uyarılarda bulundu: Bu ikili bir yandan aşk, romantizm, sanat, yaratıcılık estetik ve güzellikle ilgili konulardan yana şans getirirken diğer yandan yardım ve desteğe ihtiyacı olanlara da arzu ettikleri desteği getirir.