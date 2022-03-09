Bugün daha dikkatli olun! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner'den 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün ikizler burcunda seyahat edecek; Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı.
Önemli haberlerin alınıp verildiği bir günlerden bir tanesi. Aynı anda birden çok iş ile ilgilenebiliriz ama dikkat odaklanma sorunu sıkıntı yaratabilir. Duygusal, özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak için uygun değildir.
Araştırma, eğitimle ilgili konularda başarı yakalama oranımız yüksektir. Derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı sansımız oldukça düşüktür. Dışarı çıkmak, arkadaşlarla takılmak, sosyalleşmek, uzun sohbetler etmek için süperdir. Çenemizin düşük olacağı bir gün.
Çır çır iplikçi karının çıkrıgı gibi konuştukça konuşasımız gelir. Özellikle kararsızlıklar, kararsız davranışlar sıkıntı yaratabilir aman dikkat. Omuzlar tutulması, solunumla ilgili sıkıntılar, bronşlarımız hassas olabilir.