Bugün daha dikkatli olun! 'Sıkıntılar kapıda' diyen Dinçer Güner'den 2022 burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün AY tüm gün ikizler burcunda seyahat edecek; Koşullar ve şartlar değişken olabilecektir, keza ruh halimizde de dalgalanmalar olur. Oldukça hareketli bir gün, pek tembelliğe izin yok, tüm iletişim kanalları ile aktif iletişim zamanı.