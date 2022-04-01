Bugün başladı günlerce sürecek! 'Aman dikkat' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Murat İpek'ten yeni burç yorumları geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner dün yaptığı burç yorumunda "Bu yeni ay Türkiye haritasındaki Pluton ile de sert bir kontağı olacak yengeç burcundaki. Orta şiddetli depremlere işaret edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
Güner'in açıklamasından sonra bugün saat 08.34’de Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Cuma 11 derece Koç burcunda Şironyen yeniay meydana gelecek. Koç burcundaki yeniayla hayatımız belli bir oranda hız ve tempo kazanacak.
Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı karar almamız gereken bir dönem olacak. Amaçlarımız ve hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz.