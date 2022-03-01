Bugün başladı etkisi 4 gün sürecek! 'Dikkatli olun' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova'dan burçlarla ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Salı günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Satürn birlikte hareket edecekler. Etki süresi +/- 4 gün Üzerinde çalıştığınız projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Bugün elle tutulur sonuçlar almak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Resmi evrak işlerinizi halletmek için de uygundur.
Bilimsel konularla ilgilenmek, bilimsel konular üzerine araştırmalar yapmak, tez yazmak, sunum yapmak için idealdir. Bugün matematik, fen, kimya gibi derslere başlamak, bu alanlarda eğitim almak için de idealdir. Planlı ve programlı hareket etmek için gayret gösterebilirsiniz.
Detaylara dikkat eden, iyi organize olmuş ve tedbiri göz ardı etmeden birtakım kararlar alabilir ve planlar yapabilirsiniz. Ketum olabilir ve düşüncelerinizi açıklamaktan zevk almayabilirsiniz, bu anlamda tutumunuz size artı birtakım kazançlar getirebilir.
Disiplinli ve sistematik bir biçimde çalışarak, işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Ağırbaşlı ve olgun bir tavır takınabilirsiniz. Diğer yandan bu ikilinin birlikteliği kötü haberlerle, gereksiz eleştirilerle ve negatif düşünme ile ilgilidir.