Bugün başladı etkisi 4 gün sürecek! 'Dikkatli olun' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Bilimsel konularla ilgilenmek, bilimsel konular üzerine araştırmalar yapmak, tez yazmak, sunum yapmak için idealdir. Bugün matematik, fen, kimya gibi derslere başlamak, bu alanlarda eğitim almak için de idealdir. Planlı ve programlı hareket etmek için gayret gösterebilirsiniz.