Bugün başladı 2023'e kadar sürecek! Seçim, kripto para, ekonomi... Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Merkür retrosuyla birlikte gözlerin çevrildiği astrologlar Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Murat İpek uyarılarını peş peşe sıraladı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Önemli bir gezegen geçişi yaşayacağız. Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter 11 Mayıs 2022 itibari ile Koç burcuna geçiş yapacak ve 2023 17 Mayısa kadar seyahat edecek.
17 Mayısa kadar seyahat edecek: Aslında önce 28 Ekime kadar seyahat edecek sonra geri hareketi ile balık burcuna geçecek sonra 27 Aralıkta tekrar Koç burcuna dönerek 17 Mayısa kadar seyahat edecek Koç burcundaki serüvenini tamamlayacak.
Çoğaltır ve büyütür: Jüpiter’in astrolojik olarak temsil ettiği konular; bir kere her şeyi büyüten ve çoğaltan, genişleten bir etkisi vardır. Bolluk, bereket, şans, talih demektir. Bir burca girdiğinde o burcun temsil ettiği konuları çoğaltır ve büyütür.
Seçim, din adamları: Bunların dışında Jüpiter inanmakla, sporla, eğitimle, yayıncılıkla, akademik konularla, turizmle, felsefeyle yasayla, burjuvazi ile, maddi olanaklar ve parayla, bilgelikle, din adamları ile, seçimle, fanatizmle, abartı ile ilgilidir.