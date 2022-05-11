Bugün başladı 2023'e kadar sürecek! Seçim, kripto para, ekonomi... Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Çoğaltır ve büyütür: Jüpiter’in astrolojik olarak temsil ettiği konular; bir kere her şeyi büyüten ve çoğaltan, genişleten bir etkisi vardır. Bolluk, bereket, şans, talih demektir. Bir burca girdiğinde o burcun temsil ettiği konuları çoğaltır ve büyütür.