Bugün başladı 1 ay sürecek! 'Dikkat edin' diyen Dinçer Güner uyardı: İşte 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Twitter hesabından takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Astroloji yazarı Murat İpek 18 Şubat 2022 burç yorumları yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "18 Şubatta Güneş yep yeni bir aylık yolculuğuna başlıyor. Güneş genel olarak; amaçlarımız, kariyerimiz, otorite olan ilişkilerimize işaret eder." diyerek sosyal medya hesabından şu uyarılarda bulundu:
Ve balık burcuna geçişi ile beraber Balık burcunun sembolize ettiği konular odak noktamız olacak, kariyerimizde biraz daha balık burcu gibi davranacağız aynı şekilde otorite ile kuracağımız ilişkilerde de biraz daha balığın sembolize ettiği şekilde yaklaşacağımıza işaret eder. Güneş 1 ay boyunca balık burcunda seyahat edecek. Şimdiden tüm balık burcu arkadaşlarımızın doğum günü kutlu olsun diyelim ve hemen bu süreçte bizi neler bekliyor göz atalım.
Balık burcunun astrolojik olarak sembolize ettiği konular; hayal dünyası, duygular, yaratıcılık, sanata dair her türlü konu, kabule geçmek, affetmek, sezgiler ve hisler, spiritüel her türlü konu, merhamet ve vicdanlı davranma, aldanma ve kandırılma, romantik koşullar, dini konular, odaklanma sorunları, zaman zaman gerçeklerden uzaklaşmak ile ilgilidir.
Güneş’in balık burcuna geçişi ile artık enerjiler yumuşamaya ve sakin olmaya başlar. Büyük savaşlar, koşturmacalar yerini kabule geçmeye bırakır. Ego savaşları düşmeye başlar, daha hassas ve sezgisel bir dönem başlamış olur. Duygular oldukça yoğun yaşanırken empati duygumuzda da güçlenme başlar. Merhamet duymak, başka insanlara yardım etmek bir çok krizi sevgi ile çözmek çok daha olasıdır.