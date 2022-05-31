Bugün ay ve Neptün serseme çevirecek! Dinçer Güner uyardı günlük burç yorumları
Astrolojiyi yakından takip edenler merkür retrosunun ne zaman biteceğini merak ederken Dinçer Güner'den uyarılar geldi. Bugün Neptün ve Ay arasındaki sert görünüm etkili olacak. Peki bugün yani 31 Mayıs Salı günü burçları neler bekliyor! Boğalar aman dikkat aradığınız aşk kapıda olabilir, başaklar evet sizi zor bir gün bekliyor! İşte bugünün burç yorumları...
31 Mayıs 2022 Salı için astroloji tüyoları Dinçer Güner'den geldi. Dinçer Güner bugün 'sersem gibi' olabilirsiniz diyerek sebebinin Ay ile Neptün olduğunu söyledi. Dinçer Güner güne dair beklentilerini şöyle özetledi:
-Bugün Ay ile Neptün arasında sert bir görünüm meydana gelecek; Gerçekle - doğru gerçekle hayal arasında ki sıkışıp kalabiliriz... diğer yandan sezgilerimiz güçlü olur, rüyalar anlam kazanır... Olayları doğru algılamama ihtimalimiz epey yüksektir bugün. Bu yüzden karar verirken çok dikkat... Ya biz kendimizi kandırabiliriz ya da birileri bizi kandırabilir... Duygusal açıdan da hassas bir gün. Gün içinde yoğun bir uyku hali, sersem gibi dolaşma getirebilir. Yaratıcı işlerle ilgilenin, resim yapın, müzikle ilgilenin, hayal gücünüzü çalıştıracak şeyler yapın. İhtiyacı olanlara da yardım eli uzatın.
Peki burcunuz size ne söylüyor? İşte tüm burçların günlük yorumları:
Koç; Bu salı, geçmiş günlerde yaptığın bir şey sebebiyle ödüllendirilebilirsiniz. İkili ilişkilerde önemli kararlar alacağınız bir gündesiniz. Anlaşabilir adımlar atmanız sizin için oldukça önemli. Karşınızdaki kişilerin sınırlarını ihlal etmemeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiye karşı biraz aha uzak durmak isteyebilirsiniz. Sizin takındığınız bu tavır, birlikte olduğunuz kişiyi daha çok kendinize çekecek. Maddi açıdan, har vurup harman savurmamaya dikkat edin. Önümüzdeki günlerde sıkıntıya düşmemek için bugün fazla harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Uykusuzluk sorunu çekebileceğiniz bir gündesiniz.
Boğa; Bu salı, çevrenizdeki kişilere karşı daha soğuk ve mesafeli yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Tavırlarınızın belirleyici olacağı bir gündesiniz. Gereksiz bir ciddiyet içerisine girmemenizde fayda var. Aşk hayatınızda beklenemedik adımlar atabilirsiniz. İlişkinize artık ciddi bir boyut kazandırmanızın tam zamanı. İş hayatınız bugün, başarılarla dolu geçecek. Çabalarınızın karşılığını aldıkça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmemeniz gereken bir gün. Etkin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın.
İkizler; Bu salı, kendinizde değişikliğe gitmek isteyeceksiniz. Bu sadece dış görünüş açısından olmayacak. İçsel olarak da farklılaşacağınız bir gündesiniz. Ancak bu farklılaşma size oldukça iyi gelecek. Kendinizi adeta baştan yaratacaksınız. Doğru bildiklerinizi uygulama konusunda daha inatçı olacaksınız. Değer verdiğiniz kişilerle karşılıklı anlayış içerisinde olacaksınız. Ufak tefek aksaklıklar yaşasanız da bugün sizin açınızdan gayet olumlu sonuçlar doğacak. Aşk hayatınızda biraz daha temkinli olursanız herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Partnerinize kırıcı olmamaya özen gösterin.