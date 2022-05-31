Bugün ay ve Neptün serseme çevirecek! Dinçer Güner uyardı günlük burç yorumları

31 Mayıs 2022 Salı için astroloji tüyoları Dinçer Güner'den geldi. Dinçer Güner bugün 'sersem gibi' olabilirsiniz diyerek sebebinin Ay ile Neptün olduğunu söyledi. Dinçer Güner güne dair beklentilerini şöyle özetledi:

-Bugün Ay ile Neptün arasında sert bir görünüm meydana gelecek; Gerçekle - doğru gerçekle hayal arasında ki sıkışıp kalabiliriz... diğer yandan sezgilerimiz güçlü olur, rüyalar anlam kazanır... Olayları doğru algılamama ihtimalimiz epey yüksektir bugün. Bu yüzden karar verirken çok dikkat... Ya biz kendimizi kandırabiliriz ya da birileri bizi kandırabilir... Duygusal açıdan da hassas bir gün. Gün içinde yoğun bir uyku hali, sersem gibi dolaşma getirebilir. Yaratıcı işlerle ilgilenin, resim yapın, müzikle ilgilenin, hayal gücünüzü çalıştıracak şeyler yapın. İhtiyacı olanlara da yardım eli uzatın.

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