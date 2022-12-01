Bugün altın aniden fırladı 1060'ı devirdi İslam Memiş'ten son dakika gramı 150 lira artacak

Altın 150 TL artacak! : Gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş, altının 2022 yılını 1.200 TL seviyesinden kapatacağını söyledi. Memiş'in tahminine göre altın bir ayda tam 150 lira artış sağlayacak. İslam Memiş bugün yaşanan hızlı artış için de "Değerli metaller aylık bazda güzel bir kapanış yapıyor. Plantin ve paladyum ise bu yükselişe dahil olur. Platin ve paladyumun iyi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.