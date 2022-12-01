Bugün altın aniden fırladı 1060'ı devirdi İslam Memiş'ten son dakika gramı 150 lira artacak
1 Aralık 2022 perşembe günü altındandan son dakika haberi var. Bugün gram altının fiyatı saat 10.00 itibariyle fırladı ve kısa sürede 1060 liranın üstüne çıktı. Çeyrek altın fiyatı 1.745 liradan satılırken altında büyük yükseliş başladı görünüyor. Altın uzmanı İslam Memiş, 1200 lira olacak diyor. Altın yatırımcısı bunun için çok beklemeyecek. Bu ayın sonunda altının gramı 150 lira birden yükselmiş olacak.
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi var. Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisi bugün başladı. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.050 liradan tamamlamıştı. 1 Aralık 2022 perşembe gününe de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00'da aniden hızlı bir yükselişe girdi. Yaz aylarında 1200 lira olacak denen altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı. Peki bugünkü yükseliş sürer mi altın almalı mı satmalı mı? İşte gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatları ile altında Aralık sonunda görülecek rakama ilişkin İslam Memiş'ten gelen tahmin:
Kasım ayını 1.050 liradan kapatan Gram altın, bugün saat 10:00'da aniden fırladı ve 1068 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.744 liradan satılırken, tam altın 6.963 liradan alıcı buluyor. Dolar kuru 1064 liradan, euro ise yükselişine devam ederek 1050 liradan satılıyor. Altın, Fed'in faiz artış hızını yavaşlatmaya hazırlandığına dair işaretler üzerine doların düşmesinin ardından Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık kazancına hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre Altın Fed'in faiz artış hızını yavaşlatacağına dair gelen işaretler üzerine zayıflayan dolarla 1,5 yılın en büyük aylık yükselişine hazırlanıyor. Altın ve para uzmanı İslam Memiş'ten de altın için son tahminler geldi. Altın piyasasındaki hareketliğini değerlendiren İslam Memiş, yukarı yönlü hareketliliğin devam edeceğinin altını çizerek, gram altının yıl sonunda geleceği fiyatı açıkladı.
Altın 150 TL artacak! : Gram altındaki yükselişin süreceğini belirten İslam Memiş, altının 2022 yılını 1.200 TL seviyesinden kapatacağını söyledi. Memiş'in tahminine göre altın bir ayda tam 150 lira artış sağlayacak. İslam Memiş bugün yaşanan hızlı artış için de "Değerli metaller aylık bazda güzel bir kapanış yapıyor. Plantin ve paladyum ise bu yükselişe dahil olur. Platin ve paladyumun iyi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.