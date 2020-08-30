Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı! Büyük Taarruz'un 98. yıldönümü gururla kutlanıyor...
Bugün "Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri" emri sonunda Yunan askerinin İzmir'de denize dökülmesiyle son bulan Türk tarihinin en büyük destanlarından birinin 98. yıldönümü. Bugün Büyük Taarruz'un 98. yıldönümü... Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı... Kutlu olsun...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanıyor. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 98 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi.
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.
Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti.
Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı.