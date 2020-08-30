Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı! Büyük Taarruz'un 98. yıldönümü gururla kutlanıyor...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98'inci yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanıyor. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 98 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi.