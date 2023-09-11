Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?
Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci bu sabah ders başı yaptı. Bu yıl eğitimde birçok yenilik de var.
Yaz tatili bitti. 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, yeniliklerle başladı.
Orta öğretimde sınıf tekrarı geri geldi. Öğrenciler en az 50 not ortalamasını tutturması durumunda ve en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.
4 ve üzeri başarısız dersi olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. 50 not ortalamasını tuttursa bile alt sınıflar da dahil olmak üzere en fazla 6'dan fazla başarısız dersi olanlar sınıfta kalacak.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak.