BIST 8.325
DOLAR 26,87
EURO 28,85
ALTIN 1.664,85

Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

|
Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci bu sabah ders başı yaptı. Bu yıl eğitimde birçok yenilik de var.

Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

Yaz tatili bitti. 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili bugün çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, yeniliklerle başladı.

19
Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

Orta öğretimde sınıf tekrarı geri geldi. Öğrenciler en az 50 not ortalamasını tutturması durumunda ve en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

29
Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

4 ve üzeri başarısız dersi olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. 50 not ortalamasını tuttursa bile alt sınıflar da dahil olmak üzere en fazla 6'dan fazla başarısız dersi olanlar sınıfta kalacak.

39
Bugün 20 milyon öğrenci okula döndü! Peki yeni eğitim yılında neler değişti?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak.

49