Buckhingam Sarayı'nı fareler bastı! Kraliçe II. Elizabeth şoke oldu!

Kaynak, Westminster Belediyesi Belediyesi'nden bir ekibin ilaçlama yaptığını ve personele temel eğitim verildiğini belirtti. Çalışanlar, dolaplardan yiyecek artıklarını ve kırıntılarını en iyi şekilde temizleyerek sorunun nasıl en aza indirileceği konusunda eğitiliyor.