Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Rabia Vural (36), ikiz kardeşi Ramazan Gürel (36) ve oğlu Osman Vural (18), oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi

Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü - Sayfa 1

 Bucak ilçesi Keçilli köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Akdere mevkisinde koyun ve keçi sürülerini otlatan Rabia Vural, ikiz kardeşi Ramazan Gürel ve oğlu Osman Vural, kullandıkları su kuyusunu temizlemek istedi. 

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Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü - Sayfa 2

Kuyuya giren Osman Vural bir süre suyu boşalttıktan sonra fenalaşarak kuyuda yığılıp kaldı. Durumu fark eden dayısı Ramazan Gürel, yardım etmek için kuyuya indi. 

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Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü - Sayfa 3

Yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya inen Ramazan Gürel, yeğenini çıkarmaya çalıştığı sırada oksijen yetersizliğinden nefes alamadı ve kuyudan çıkamadı.

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Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü - Sayfa 4

Kardeşi ve oğlu için kuyuya girdi

Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural, bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.

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