Bucak'ta anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

Kardeşi ve oğlu için kuyuya girdi

Oğlu ve kardeşinin kuyudan çıkmaması üzerine paniğe kapılan Rabia Vural hemen yardım etmek istedi. Kuyuya inen kadın, oğlu ve kardeşini merdivenle dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun süre uğraşan Rabia Vural, bir süre sonra kuyuda yığılıp kaldı.