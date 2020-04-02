Bu yiyecekleri sakın derin dondurucuya koymayın!
Dondurulmuş meyve ve sebzeler derin dondurucuda saklanarak tazeliğini koruması istenir ve bu sağlıklı bir yöntemdir, herhangi bir zarar da vermez. Ancak derin dondurucuya koyulmaması gereken bazı gıdalar var. İşte o gıdalar!
Mayonez-Ketçap
Derin dondurucunuzda bir kavanoz mayonez saklamayı düşünmemiş olsanız bile, mayonezli bir salatayı dondurmak aklınıza gelmiş olabilir. Bunu sakın yapmayın. Mayonez çözündüğünde ayrılır ve yağlı bir hale gelir.
Marketlerde satılan ketçapın ömrü oldukça uzundur, İki yıla kadar süreleri vardır. Maalesef, ketçapınızı bu sürenin ötesinde tutmanız gerekiyorsa, dışarı çıkıp yeni bir şişe satın almanız gerekecek. Ketçap donduktan sonra jöle benzeri bir kıvama gelinceye kadar çözülür ve tadı ile dokusunu kaybeder.
Kahve
Kahve sever biriyseniz ve elinize geçen fantastik kahveleri derin dondurucuda saklamaya karar verdiyseniz hemen buna son verin. Çünkü derin dondurucuda saklanan kahvelerin tadı değişiyor. Ayrıca derin dondurucudaki nem seviyeleri kapağını her açıp ve kapattığınızda değişiyor ve kahvelerin yapısını, aromasını ve tadını etkileyerek değiştiriyor. Kahve çekirdekleri gözeneklidir ve derin dondurucuda saklanan diğer gıdaların lezzetlerini emmeye başlarlar.
Avokado
Avokadoların dondurulmasıyla ilgili görüş ayrılıkları var. Bir grup parçalanmadan dondurulabileceğini, bir grup dondurmak için püre haline getirmek gerektiğini düşünüyor. Ancak besin uzmanlarına göre avokado kesinlikle dondurulmaması gereken yiyecekler listesinde. Çünkü dondurma ipeksi dokuya sahip olan bu egzotik meyve için yapısını bozucu etki gösteriyor. Üstelik lezzetini de bozuyor.
Pişmiş makarna
Makarnaları bolca haşladınız bir başka akşam için hazır olsun diye dondurucuya koyduysanız hemen onu çöpe atın. Pişmiş makarna dondurulduktan sonra tam bir zehir deposuna dönüşüyor.