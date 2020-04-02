Bu yiyecekleri sakın derin dondurucuya koymayın!

Mayonez-Ketçap

Derin dondurucunuzda bir kavanoz mayonez saklamayı düşünmemiş olsanız bile, mayonezli bir salatayı dondurmak aklınıza gelmiş olabilir. Bunu sakın yapmayın. Mayonez çözündüğünde ayrılır ve yağlı bir hale gelir.

Marketlerde satılan ketçapın ömrü oldukça uzundur, İki yıla kadar süreleri vardır. Maalesef, ketçapınızı bu sürenin ötesinde tutmanız gerekiyorsa, dışarı çıkıp yeni bir şişe satın almanız gerekecek. Ketçap donduktan sonra jöle benzeri bir kıvama gelinceye kadar çözülür ve tadı ile dokusunu kaybeder.