Bu yiyecekleri buzdolabına koyan yandı! Buzdolabına koyulmaması gereken 12 yiyecek

Birçok insan besinleri muhafaza etmek isterken yanlış koşullar altında bulundurup, sağlığına zarar verebiliyor. Tüm yiyecekleri buzdolabında saklama alışkanlığı her zaman doğru sonuçlar doğurmayabilir. Buzdolabının içinde var olan düşük sıcaklık; nişasta yapısını değiştirebilen, aromasını bozan, dokusunu yumuşatan ya da küflenmeye yol açan çeşitli etkiler oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle belirli gıdaların dolapta saklanmasının hem besinlerin kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü hem de tüketim süresini oldukça kısalttığını açıkladı.

İşte buzdolabına konulmaması gereken ve oda sıcaklığında daha sağlıklı şekilde saklanabilecek yiyecekler…