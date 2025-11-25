Bu yiyecekleri buzdolabına koyan yandı! Buzdolabına koyulmaması gereken 12 yiyecek
Birçok gıdanın tazeliğini korumaya yardımcı olan buzdolapları, sanıldığı kadar masum değil. Uzmanların yaptığı araştıraların sonuçlarına göre bazı yiyecekler soğuk ortamda muhafaza edildiğinde hem besin değerini kaybediyor hem de normalinden çok daha hızlı bozulabiliyor. Bundan dolayı da günlük hayatta milyonlarca insanın sıkça yaptığı “tüm yiyecekleri dolaba koyma” alışkanlığının bazı durumlarda sağlığı tehdit edebildiği belirtildi. Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekleri derledik...
Birçok insan besinleri muhafaza etmek isterken yanlış koşullar altında bulundurup, sağlığına zarar verebiliyor. Tüm yiyecekleri buzdolabında saklama alışkanlığı her zaman doğru sonuçlar doğurmayabilir. Buzdolabının içinde var olan düşük sıcaklık; nişasta yapısını değiştirebilen, aromasını bozan, dokusunu yumuşatan ya da küflenmeye yol açan çeşitli etkiler oluşturabiliyor. Uzmanlar, özellikle belirli gıdaların dolapta saklanmasının hem besinlerin kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü hem de tüketim süresini oldukça kısalttığını açıkladı.
İşte buzdolabına konulmaması gereken ve oda sıcaklığında daha sağlıklı şekilde saklanabilecek yiyecekler…
1. DOMATES
Soğuk ortam domatesin dokusunu bozar, un kıvamına getirir ve aromasını kaybettirir. Bu nedenle oda sıcaklığında saklanmalıdır.
2. PATATES
Buzdolabında nişastası şekere dönüşür, tadı değişir ve pişirildiğinde kararma olur. Karanlık, serin bir dolap en ideal saklama alanıdır.
3. SOĞAN VE SARIMSAK
Nemle temas ettiklerinde hızla küflenebilirler. Havası kuru, serin bir alanda tutulmaları gerekir.