Bu yiyecekler vücudu temizliyor gece yatmadan önce tüketin!

Domates

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domates, antioksidan dolu bir besindir. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.