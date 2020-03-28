Bu yiyecekler vücudu temizliyor gece yatmadan önce tüketin!
Geç saatlerde yemek yeme alışkanlığını sağlıklı bir hale getirmek ellerinizde. İşte gece yendiğinde vücuttaki toksinleri atan gıdalar!
Gece atıştırmaları ve yemek yemek bazılarımızın kolay vazgeçemediği bir alışkanlık. Hekimlerin ve beslenme uzmanlarının kilo alımına sebep olduğu için tavsiye etmediği bu alışkanlığı sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.
Bazı besinler var ki gece tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin daha kolay atılmasını sağlıyor. İşte vücudu temizleyen o besinler!
Enginar
Karaciğer sağlığına iyi gelen enginar, toksinlerden arınmak için iyi bir seçenek olacaktır. Akşam tükettiğiniz enginar gece boyunca vücudunuzda detoks etkisi sağlar.
Domates
Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domates, antioksidan dolu bir besindir. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.