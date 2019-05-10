Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var

Ekranlarda uzun zamandır devam eden ve izleyicinin soluksuz takip ettiği bazı diziler final yapma kararı aldı. Özellikle yaz dönemi yaklaşırken dizilerin çoğu sezon finali yaparken bazıları ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İşte seyirciye veda edecek diziler...