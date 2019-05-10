Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var

Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var

Ekranların sevilen bazı dizileri sezon sonu final yapma kararı aldı. Söz'den Diriliş Ertuğrul'a birçok yapım son bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var - Sayfa 1

Ekranlarda uzun zamandır devam eden ve izleyicinin soluksuz takip ettiği bazı diziler final yapma kararı aldı. Özellikle yaz dönemi yaklaşırken dizilerin çoğu sezon finali yaparken bazıları ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İşte seyirciye veda edecek diziler...

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Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var - Sayfa 2

Avlu

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Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var - Sayfa 3

İstanbullu Gelin

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Bu yıl final yapan 6 dizi! Aralarında reyting rekortmeni iki dizi de var - Sayfa 4

Diriliş Ertuğrul

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