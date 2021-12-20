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Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

2021 yılında gösteri, sanat, siyaset dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte 2021 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

RASİM ÖZTEKİN

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021’de hayata gözlerini yumdu.

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Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

YAVUZ BAHADIROĞLU

Yazar ve öğretmen Yavuz Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021'de hayatını kaybetti.

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Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

ÖZGÜL TANYERİ

Opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyeri, 85 yaşında öldü.

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Bu yıl 62 ünlü aramızdan ayrıldı! İşte 2021'de hayatını kaybeden ünlüler...

FERHAN ŞENSOY

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021’de vefat etti.

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