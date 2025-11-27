Bu yemekleri tekrar ısıtıp yemeyin! Tekrar ısıtıldığında zehir saçan 5 yiyecek
Günlük yaşantıda hiç düşünmeden sık sık yaptığımız bu büyük hata sağlığımızı ciddi şekilde tehlikeye atıyor. İngiltere’de University of Greenwich Natural Resources Institute’ta Gıda Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan ve yaptığı araştırmalarla birçok insan hayatına ışık tutan Dr. Stacey Duvenage, bazı yemeklerin tekrar ısıtıldığında toksik maddeler ürettiğini ve ciddi zehirlenmelere sebep olabileceğini ifade ediyor. İşte tekrar ısıtıp tüketmekten kesinlikle uzak durmanız gereken o liste…
Çoğu kişi günlük hayatta evde ya da iş yerinde artan yemekleri ertesi gün tekrar ısıtıp tüketmeyi basit bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Ancak uzmanlar bu konuda tahmin edilenden çok daha ciddi uyarılar yapıyor. Bazı yiyecekler yeniden ısıtıldığında zararlı bakteriler üretmeye başlıyor, nitrat yapısı değişiyor ve severek tükettiğiniz o yemek bir anda toksik maddeye dönüşebiliyor. Bu durum gıda zehirlenmesine, mide-bağırsak rahatsızlıklarına ve uzun vadede daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Piştikten ve soğuduktan sonra tekrar ısıtılıp tüketilmemesi gereken yiyecekleri sizler için derledi...
Peki hangi yemekler yeniden ısıtıldığında tehlikeye dönüşüyor?
Tekrar ısıtıldığında zehir saçan 5 yiyecek:
Ispanak
Besin değeri yüksek olan ıspanak, yeniden ısıtıldığında içindeki nitratın nitrite dönüşmesiyle risk oluşturuyor. Dr. Duvenage, özellikle çocuklar için bu dönüşümün ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Ispanak tek seferde tüketilmeli.
Tavuk
Protein açısından zengin tavuk eti, yeniden ısıtmaya en kötü tepki veren besinlerden. Uygun olmayan sıcaklıkta beklediğinde Campylobacter ve Salmonella gibi bakteriler hızla çoğalıyor. Uzmanlar tavuk etinin aynı gün, tek porsiyonluk şekilde tüketilmesini öneriyor.