Bu yaştan sonra ağzınıza sürmeyin! Kısırlığa neden oluyor
30 yaşına bastığınızda hayatınızdaki birçok şey gibi metabolizmanız da farklılaşır. Bununla birlikte kilo vermeniz ne yazık ki zorlaşır. İşte yediğiniz şeyler de bu dönemden sonra 2 kat daha fazla önem kazanır. Doğru besinleri seçerek hem metabolizma hızınızı dengede tutabilir hem de yaşlanmanızı yavaşlatabilirsiniz.
1. Şeker
Metabolizma hızı yavaşladıkça vücudun şekeri yakma hızı da azalır. Bu da size kilo olarak döner. Aşırı şeker tüketimi, kısırlığa neden olabilecek insülin direncine yol açabilir. Yine aşırı şeker tüketimi, kırışıklıklara ve cildin sarkmasına neden olur.
2. Yapay tatlandırıcılar
Yapay tatlandırıcılar kanser ile ilişkilidir. Düzenli kullanımı yağ depolamaya, metabolik sendroma, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilir.
3. Alkol
Bazı alkol çeşitleri vücudun insülin seviyesini yükseltir. Bunun yanı sıra kilo alımını hızlandırır ve düzenli tüketimi karaciğere hasar verebilir. Alkol, psikolojik olarak da bireyi olumsuz anlamda etkileyebilir.
4. Kafein
Kola, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkiler. Tıpkı alkol gibi kilo vermeyi yavaşlatabilir.
5. Beyaz un
Vücudunuz beyaz unu glikoza dönüştürür. Glikoz çok kolay bir şekilde yağ olarak depolanır. Liflerden arındırılmış beyaz unun vücudunuza katkısı yoktur. Onun yerine tam tahıllı, kepekli ürünleri tercih edebilirsiniz.