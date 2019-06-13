Bu yaştan sonra ağzınıza sürmeyin! Kısırlığa neden oluyor

1. Şeker



Metabolizma hızı yavaşladıkça vücudun şekeri yakma hızı da azalır. Bu da size kilo olarak döner. Aşırı şeker tüketimi, kısırlığa neden olabilecek insülin direncine yol açabilir. Yine aşırı şeker tüketimi, kırışıklıklara ve cildin sarkmasına neden olur.