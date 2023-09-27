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Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

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Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

2. Sayfa magazin programında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'la yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

Birçok ünlü dizide rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi ve kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun'un babası hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

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Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programı her bölümüyle olay olmaya devam ediyor.

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Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın ve Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un Nişantaşı'nda görüntülerini paylaşan program ortaya yasak aşk iddiaları attı.

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Bu yasak aşk gündemi sallayacak! Serenay Sarıkaya'nın annesinin ünlü bir oyuncunun evli babasıyla aşk mı yaşıyor?

Samimi görüntüler programda yayınlanırken Cansu Tosun'un Almanya'da yaşayan babası Kenan Tosun'un evli olduğuna dair bir diğer iddia herkesi dumura uğrattı.

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