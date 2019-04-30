Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir
Google Play’de yer alan bazı uygulamaların gizlice veri topladığı ve Çin’deki sunuculara gönderildiği ortaya çıktı.
Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı Android'in uygulama mağazası Google Play Store’un karahanesine bir eksi daha yazıldı. Mağazada yer alan 6 uygulama, gizlice kullanıcıların verilerini topladığı öğrenildi.
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6 uygulamada Çinli geliştirici DO Global'e ait.
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Kullanıcıların verilerini toplayarak gizlice Çin'deki sunuculara gönderen bu uygulamaların amacı saptanınca uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı.
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6 uygulama şöyle;
Selfie Camera
Total Cleaner
Smart Cooler
RAM Master
AIO Flashlight
Omni Cleaner
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