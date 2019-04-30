Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir

Google Play’de yer alan bazı uygulamaların gizlice veri topladığı ve Çin’deki sunuculara gönderildiği ortaya çıktı.

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir - Sayfa 1

Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı Android'in uygulama mağazası Google Play Store’un karahanesine bir eksi daha yazıldı. Mağazada yer alan 6 uygulama, gizlice kullanıcıların verilerini topladığı öğrenildi.

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Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir - Sayfa 2

6 uygulamada Çinli geliştirici DO Global'e ait.

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Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir - Sayfa 3

Kullanıcıların verilerini toplayarak gizlice Çin'deki sunuculara gönderen bu uygulamaların amacı saptanınca uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı.

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Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Verileriniz çalınmış olabilir - Sayfa 4

6 uygulama şöyle;

Selfie Camera
Total Cleaner
Smart Cooler
RAM Master
AIO Flashlight
Omni Cleaner

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