Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir

Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir

Teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısına uyarılarda bulundu. Telefon kullanıcıların yükledikleri fotoğraf düzenleme uygulamarının her şeyi çalabileceği ortaya çıktı.

Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir - Sayfa 1

Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Milyonlarca telefon kullanıcının kullandığı fotoğraf uygulamaları kişisel bilgileriniz ve belgelerinizi çalabilir. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

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Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir - Sayfa 2

Pro Camera Beauty 

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

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Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir - Sayfa 3

Cartoon Art Photo 

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

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Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir - Sayfa 4

Emoji Camera

Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.

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