Bu uygulamalar telefonunuzda var ise dikkat! Her şeyinizi çalabilir
Teknoloji devi Google milyonlarca telefon kullanıcısına uyarılarda bulundu. Telefon kullanıcıların yükledikleri fotoğraf düzenleme uygulamarının her şeyi çalabileceği ortaya çıktı.
Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. Milyonlarca telefon kullanıcının kullandığı fotoğraf uygulamaları kişisel bilgileriniz ve belgelerinizi çalabilir. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
130
Pro Camera Beauty
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.
230
Cartoon Art Photo
Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.
330
Emoji Camera
Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.
430