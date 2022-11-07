'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

Bir dönem yaptıklarıyla magazin basınının en çok konuştuğu ünlülerden biri olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Cebeci şimdilerde ise Türkiye'de.