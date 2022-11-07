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'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

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'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

90'lı ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Hilal Cebeci, bir süredir müzik piyasasından ve ekranlardan uzak kaldı. Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımıyla ise dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, şeffaf bluz ve iç çamaşırı ile verdiği eski bir pozunu "Ben bu ülkeye hep fazlaydım" başlığıyla paylaştı.

'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

Bir dönem yaptıklarıyla magazin basınının en çok konuştuğu ünlülerden biri olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Cebeci şimdilerde ise Türkiye'de.

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'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

Popüler olduğu yıllarda iddialı tarzıyla adınsa söz ettiren Cebeci, şeffaf bluzla ve iç çamaşırıyla verdiği eski pozunu yayınladı. 

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'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı

Cebeci'nin pozuna düştüğü "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" tartışma yarattı.

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