'Bu ülkeye fazlayım' diyen Hilal Cebeci transparan bluzuyla verdiği pozu paylaştı
90'lı ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinden biri olan şarkıcı Hilal Cebeci, bir süredir müzik piyasasından ve ekranlardan uzak kaldı. Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımıyla ise dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, şeffaf bluz ve iç çamaşırı ile verdiği eski bir pozunu "Ben bu ülkeye hep fazlaydım" başlığıyla paylaştı.
Bir dönem yaptıklarıyla magazin basınının en çok konuştuğu ünlülerden biri olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından meme kanseri olduğunu açıklamıştı. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Cebeci şimdilerde ise Türkiye'de.
Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Popüler olduğu yıllarda iddialı tarzıyla adınsa söz ettiren Cebeci, şeffaf bluzla ve iç çamaşırıyla verdiği eski pozunu yayınladı.
Cebeci'nin pozuna düştüğü "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" tartışma yarattı.