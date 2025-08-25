BIST 11.478
Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı

Dünya genelinde uyku süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. World Population Review verilerine göre, en uzun uyku süresi olan ülkeler belli oldu.

Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 1

 İşte uykuda en fazla süre geçiren 49 ülke:

1. Yeni Zelanda

 Uyuma: 23:29 |

Uyanma: 07:11 |

447 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

2. Hollanda

 Uyuma 00:07 |

Uyanma 07:47 |

 444 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

3. Finlandiya

 Uyuma 00:03 |

Uyanma 07:44 |

 443 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

4. Birleşik Krallık

 Uyuma 00:28 |

Uyanma 07:33 |

 442 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

5. Avustralya 

 Uyuma 23:33 |

Uyanma 07:13 |

 440 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 2

6. İrlanda 

 Uyuma 00:16 |

Uyanma 07:50 |

 437 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

7. İsveç

 Uyuma 23:50 |

 Uyanma 07:21 |

 435 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

8. Fransa

 Uyuma 00:19 |

Uyanma 07:51 |

 434 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

9. Danimarka

 Uyuma 23:47 |

 Uyanma 07:19 |

 434 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

10. Kanada

 Uyuma 23:57 |

Uyanma 07:33 |

 431 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

11. Norveç

 Uyuma 00:16

Uyanma| 07:43 |

 429 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

12. İsviçre

 Uyuma 00:19 |

Uyanma 07:13 |

428 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 3

13. Almanya

 Uyuma 23:59 |

Uyanma 07:25 |

 427 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

14. Avusturya

 Uyuma  23:55 |

Uyanma 07:20 |

 427 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

15. ABD

 Uyuma 23:54 |

Uyanma 07:20 |

 426 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

16. Güney Afrika

 Uyuma 00:20 |

Uyanma 06:24 |

 424 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı - Resim: 4

17. Macaristan 

 Uyuma 23:59 |

Uyanma 07:22 |

 422 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

18. Çekya 

 23:58 |

07:15 |

 420 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

19. Portekiz

 Uyuma 00:41 |

 Uyanma 08:22 |

 419 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

20. Romanya

 Uyuma 23:09 |

 Uyanma 08:01 |

 418 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

21. Slovakya

 Uyuma 01:03 |

Uyanma 07:18 |

 417 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)

