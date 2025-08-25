Bu ülkelerde yaşayanlar zamanı uyuyarak geçiriyor! Türkiye'nin yeri şaşırttı
Dünya genelinde uyku süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. World Population Review verilerine göre, en uzun uyku süresi olan ülkeler belli oldu.
İşte uykuda en fazla süre geçiren 49 ülke:
1. Yeni Zelanda
Uyuma: 23:29 |
Uyanma: 07:11 |
447 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
2. Hollanda
Uyuma 00:07 |
Uyanma 07:47 |
444 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
3. Finlandiya
Uyuma 00:03 |
Uyanma 07:44 |
443 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
4. Birleşik Krallık
Uyuma 00:28 |
Uyanma 07:33 |
442 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
5. Avustralya
Uyuma 23:33 |
Uyanma 07:13 |
440 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
6. İrlanda
Uyuma 00:16 |
Uyanma 07:50 |
437 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
7. İsveç
Uyuma 23:50 |
Uyanma 07:21 |
435 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
8. Fransa
Uyuma 00:19 |
Uyanma 07:51 |
434 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
9. Danimarka
Uyuma 23:47 |
Uyanma 07:19 |
434 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
10. Kanada
Uyuma 23:57 |
Uyanma 07:33 |
431 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
11. Norveç
Uyuma 00:16
Uyanma| 07:43 |
429 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
12. İsviçre
Uyuma 00:19 |
Uyanma 07:13 |
428 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
13. Almanya
Uyuma 23:59 |
Uyanma 07:25 |
427 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
14. Avusturya
Uyuma 23:55 |
Uyanma 07:20 |
427 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
15. ABD
Uyuma 23:54 |
Uyanma 07:20 |
426 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
16. Güney Afrika
Uyuma 00:20 |
Uyanma 06:24 |
424 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
17. Macaristan
Uyuma 23:59 |
Uyanma 07:22 |
422 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
18. Çekya
23:58 |
07:15 |
420 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
19. Portekiz
Uyuma 00:41 |
Uyanma 08:22 |
419 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
20. Romanya
Uyuma 23:09 |
Uyanma 08:01 |
418 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)
21. Slovakya
Uyuma 01:03 |
Uyanma 07:18 |
417 dk (yatakta ortalama geçirilen süre)