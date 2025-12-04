BIST 10.919
Bu ülkelerde bir tane bile sivrisinek yok! Şaka gibi 'hiç görmemişler'

Sivrisineklerle dolu bir yazı daha geride bıraktık. Bu süreçte herkesin aklında tek soru vardı; "sivrisineklerin olmadığı ülkeler var mı?" Yapılan araştırma sivrisineklerin olmadığı ülkeleri ortaya çıkardı...

Bu ülkelerde bir tane bile sivrisinek yok! Şaka gibi 'hiç görmemişler' - Resim: 1

SİVRİSİNEKLERLE HİÇ TANIŞMADILAR

 

Dünyanın bazı bölgelerinde sivrisineklerin varlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak ilginç bir şekilde, bazı ülkelerde bu küçük ama etkili canlılar hiç görülmüyor.

 

Bu durum yalnızca doğal koşulların değil, aynı zamanda ekosistem dengelerinin ve iklim özelliklerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ülkelerde bir tane bile sivrisinek yok! Şaka gibi 'hiç görmemişler' - Resim: 2

O ÜLKELERDE SİVRİSİNEK KAYNAKLI HASTALIKLAR YOK

 Sivrisineklerin yokluğu, bu ülkelerde sağlık açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Zira sivrisinekler, sıtma, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıkların başlıca taşıyıcıları arasında yer alıyor. 

Bu ülkelerde bir tane bile sivrisinek yok! Şaka gibi 'hiç görmemişler' - Resim: 3

İŞTE SİVRİSİNEKLERİN OLMADIĞI ÜLKELER VE BÖLGELER!

20)  BRİTANYA HİNT OKYANUSU TOPRAKLARI   |  BİRLEŞİK KRALLIK

19)  MARTİNİK  | Karayipler

18)  RÉUNION   |  Hint Okyanusu

17)  COOK ADALARI  | Büyük Okyanus

Bu ülkelerde bir tane bile sivrisinek yok! Şaka gibi 'hiç görmemişler' - Resim: 4

16)  BAHAMALAR

15)  PITCAIRN ADALARI  |  Britanya toprakları

14)  FRANSIZ GÜNEY TOPRAKLARI

