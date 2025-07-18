Bu ülkelerde 2 kişiden biri kendini yalnız hissediyor! Türkiye'nin sıralamadaki yeri çok şaşırttı
Statista tarafından yayımlanan kapsamlı araştırmada, yetişkin bireylerde yalnızlık oranının en yüksek olduğu 28 ülke sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralaması çok şaşırttı.
Araştırmaya göre, Türkiye %46’lık oranla listenin 2. sırasında yer aldı. Bu oran, Türkiye'de neredeyse her 2 yetişkinden 1’inin kendini yalnız hissettiğini ortaya koydu. Listenin zirvesinde ise %50 oranla Brezilya bulunuyor.
ORTALAMA ORAN %33,3 SEVİYESİNDE
Çalışma kapsamında 28 ülkedeki yetişkin bireyler arasında yapılan değerlendirmede, yalnızlık hissinin ortalama %33,3 oranında olduğu belirlendi. Araştırmaya göre artan kentleşme, bireyselleşme ve dijitalleşme gibi faktörler yalnızlık duygusunun küresel çapta yaygınlaşmasına neden oluyor.
EN DÜŞÜK ORAN HOLLANDA’DA
Listenin son sırasında yer alan Hollanda’da yalnızlık oranı %15 olarak ölçüldü. Japonya (%16) ve Polonya (%23) gibi ülkeler de düşük oranlarıyla dikkat çekti.
İşte yetişkinlerde yalnızlık oranının en yüksek olduğu 28 ülke:
28. Hollanda – %15
27. Japonya – %16
26. Polonya – %23
25. Rusya – %25
24. İsveç – %25
23. Çin – %26