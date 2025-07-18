Bu ülkelerde 2 kişiden biri kendini yalnız hissediyor! Türkiye'nin sıralamadaki yeri çok şaşırttı

ORTALAMA ORAN %33,3 SEVİYESİNDE

Çalışma kapsamında 28 ülkedeki yetişkin bireyler arasında yapılan değerlendirmede, yalnızlık hissinin ortalama %33,3 oranında olduğu belirlendi. Araştırmaya göre artan kentleşme, bireyselleşme ve dijitalleşme gibi faktörler yalnızlık duygusunun küresel çapta yaygınlaşmasına neden oluyor.