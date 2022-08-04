Bu ülkede kadınların iç çamaşırı giymesi yasak!
Dünya üzerindeki bazı ülkeler uyguladıkları ilginç kural ve yasaklarla dikkat çekiyor. Bu ülkelerde yaşayan kişiler yasakları normal karşılarken, farklı ülkelerdekilere oldukça tuhaf geliyor.
Her ülkenin kendine göre farklı kuralları veya yasakları bulunuyor. Ancak dünya üzerindeki bazı ülkelerde öyle yasaklar var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. Kimi ülkede su altında ıslık çalmak yasakken, bir diğerinde banyoda şarkı söylemek yasak.
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İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki ilginç ve dikkat çekici yasaklar...
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İsviçre
Akşam saat 10’dan sonra sifon çekmek yasak.
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Tayland
Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.
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