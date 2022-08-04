Bu ülkede kadınların iç çamaşırı giymesi yasak!

Her ülkenin kendine göre farklı kuralları veya yasakları bulunuyor. Ancak dünya üzerindeki bazı ülkelerde öyle yasaklar var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. Kimi ülkede su altında ıslık çalmak yasakken, bir diğerinde banyoda şarkı söylemek yasak.