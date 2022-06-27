Bu tosun tam 1 ton 220 kilo! Satıldığı fiyat ise 'yok artık' dedirtti!
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde kurbanlık için satılan 1 ton 220 kiloluk tosun, görenlerin ağzını açık bıraktı. Şampiyon ismindeki Holstein cinsi tosunun fiyatını duyan ise kulaklarına İnanamadı.
Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik giderek artmaya başladı Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir ton 222 kiloluk Tosun ise
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında hareketlilik giderek artmaya başladı. Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki 1 ton 222 kiloluk tosun ise ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken kurbanlık hayvan oldu.
Ancak vatandaşları şaşırtan hayvanın büyüklüğünden ziyade fiyatı oldu. 1 ton 220 kiloluk şampiyon isimli tosun, tam 72 bin 500 TL'ye alıcısını buldu.
Geçtiğimiz sene 1 ton 42 kilogram ağılığında ’Paşa’ isimli tosunu yetiştiren Yusuf Yücel, seneye 1 ton 700 kilogram ağırlığında hayvan yetiştirmeyi planlıyor. Yücel, dev tosunu zapt etmekte de güçlük çekiyor.