Bu TikTok fenomeninin 27 annesi 149 kardeşi var! İtirafı ağızları açık bıraktı
TikTok fenomeni Merlin Blackmore, sosyal medyadan yaptığı itirafıyla herkesi şoke etti. Fenomen, babasının 27 karısı ve 150 çocuğu olduğunu açıkladı.
Ünlü TikTok fenomeni Merlin Blackmore, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini şoke etti. Instagram'da 300 bin takipçisi olan Kanadalı fenomen Merlin Blackmore, babası Winston Blackmore'un 72 çocuğundan biri olduğunu açıkladı.
Amerika'da yaşamını sürdüren 19 yaşındaki fenomen, yıllarca hayatından bahsetmekten uzak olduğunu ancak kısa süre önce tarikattan çıktığı için konuşmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.
Gösterdiği fotoğrafta babasının kucağında olan bebeğin kendisi olduğunu ifade eden Merlin Blackmore, 'Annem kesinlikle hayatımda büyük bir rol oynamış olsa da, her zaman yanımda değildi. Babam ise asla yanımda olmadı.' itirafı ile gündeme bomba gibi düştü.
Farklı annelerden olan iki kardeşi ile üçüz olduğunu kabul eden Blackmore, aynı doğum yılına sahip 12 kardeşinin olduğunu ve bunların isimlerinin 'M' harfi ile başladığını belirtti.