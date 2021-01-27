Bu TikTok fenomeninin 27 annesi 149 kardeşi var! İtirafı ağızları açık bıraktı

Gösterdiği fotoğrafta babasının kucağında olan bebeğin kendisi olduğunu ifade eden Merlin Blackmore, 'Annem kesinlikle hayatımda büyük bir rol oynamış olsa da, her zaman yanımda değildi. Babam ise asla yanımda olmadı.' itirafı ile gündeme bomba gibi düştü.