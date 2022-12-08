Bu testte cevaplar sizi şaşırtabilir! İdeal eşiniz kim, doğru kişi ile mi evleniyorsunuz?
Bazen yeni bir ilişkiye başlamaya korkarız. Bazen de kurduğumuz duygusal ilişkiler ilk zamanlarından itibaren bize ilişkinin nasıl gideceğine dair sinyal verir. Genellikle ideal eş adayını bulmaya çalışırız ve doğru kişi ile evlenmenin hayallerini kurarız. Peki sizin ideal eşiniz kim, doğru kişi ile mi evleniyorsunuz? Aşağıda çözeceğiniz ilginç test, size nasıl biriyle mutlu olacağınızı gösteriyor fakat bu psikoloji testinde alacağınız cevaplar sizleri şaşırtabilir...
Bir Pazar günü kapınız çalıyor ve iki hayvanın size mektup getirdiğini görüyorsunuz. Gelen mektuplardan birinin içinde iyi, diğerinin içinde kötü bir haber var.
Bu hayvanlardan hangisi iyi, hangisi kötü haberi getirdi?
1. Kaplan
2. Köpek
3. Kuzu
4. Papağan
5. Kamplumbağa
Seçiminizi yaptığınıza göre cevaplara geçelim...
İyi haberi getiren kaplansa;
Coşkulu, güçlü ve irade sahibi, hükmedici bir eşle mutlu olacağınıza inanıyorsunuz. Sizin ideal eşiniz bu. Hükmedici, güçlü, baskın karakter.
Kötü haberi getiren kaplansa;
Kibirli, söz dinlemeyen, dik başlı, hükmedici bir eşe rast gelmekten ürküyorsunuz. Böyle bir eşle asla uyum sağlayamazsınız.
İyi haberi getiren köpekse;
Bir eşte aradığınız en temel özellik sadakat ve koşulsuz adamışlık. Sizi kahramanı olarak görmeli ve sadece size ait olmalıdır. Sizi her koşulda dinlemeli, biat etmelidir.