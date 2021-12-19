Bu testle çocuklara okulda maske zorunluluğu kalkacak 15 dakikada sonuç çıktı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in lansmanını yaptığı, 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'nin kalıp tasarımları, Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Lisenin kendi ürettiği makine ile hazırlanan kalıp tasarımlar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından da montajlanıp, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Test kitleri, aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan OİBMTAL'de piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretiliyor.