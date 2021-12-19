Bu testle çocuklara okulda maske zorunluluğu kalkacak 15 dakikada sonuç çıktı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hızlı antijen testiyle okullarda maske kullanımının kalkacağını duyurmuştu. Avrupa'nın da talip olduğu 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'ni, DHA muhabiri denedi.
URSA Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (OİBMTAL) Ar-Ge merkezinde öğrenciler tarafından montajlanıp, kullanıma hazır hale getirilen ve Avrupa'nın da talip olduğu 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'ni, DHA muhabiri denedi.
Tükürük numunesi alınıp, yapılan testin sonucu 15 dakikada çıktı. OİBMTAL Müdürü Güray Köken "Burun ve genizden yapılan testler, insanları çok rahatsız ediyor. Bizim geliştirdiğimiz test kitleri sayesinde tükürük ile kimseyi rahatsız etmeden alacağımız numuneler sonucunda çocuklarımız eğitimlerine de devam edebilecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in lansmanını yaptığı, 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'nin kalıp tasarımları, Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Lisenin kendi ürettiği makine ile hazırlanan kalıp tasarımlar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından da montajlanıp, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Test kitleri, aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan OİBMTAL'de piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretiliyor.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği test kitlerine özellikle Almanya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek "Çeşitli firmalar bize ulaştı. Önümüzdeki günlerde, özellikle Almanya için hızlı antijen test kitlerinin plastik materyallerini üretmeye başlayacağız. Türkiye'de bir meslek lisesi, antijen test kiti noktasında milli üretim faaliyetini yurt dışına kadar ulaştırmış olacak" dedi.