Bu teknoloji ilk defa kullanıldı Elon Musk uzaya lazer gönderdi
SpaceX'in Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'e ait yörüngedeki uydu sayısı bine yaklaştı.
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Independent'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fırlatma ile şirket bir ile imza attı.
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Aynı habere göre, Starlink fırlatışında uydular ilk defa kutup yörüngesine yerleştirildi ve lazer teknolojisi ilk defa kullanıldı.
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Şirketin sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, SpaceX'in son Starlink internet uydu grubunun lazerlerle donatıldığını açıkladı.
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