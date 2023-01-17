Bu taşlar hareket ediyor büyüyor doğurabiliyor tüm dünyanın ilgisini çekiyor gizem çözülüyor
Sadece Romanya'da bulunan hareket edebilen, büyüyebilen ve doğurabilen trovant taşları tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Bin yılda sadece 5 santimetre büyüyebilen taşlar için bilim insanları gizemini aydınlatmak için çalışıyor.
Yaşayan taşlar olarak adlandırılan trovant taşları, Romanya’nın başkenti Bükreş'in yaklaşık 80 kilometre batısındaki Costeşti adlı küçük bir Rumen köyünde yer alıyor.
Çakıl taşları olarak dönüşüm sürecine başlayan ve bin yılda yaklaşık 5 santimetre büyüyen trovant taşları, bitki ve memeli yaşamını taklit eden benzersiz mineral yapılara sahip. Taşlar bitki dokusu gibi büyüyor ve tıpkı bir memeli hayvan gibi yeni taşlar 'doğuruyor'.
Romanya Jeoloji Enstitüsü'nden Dr. Mircea Ticleanu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Romanya'daki trovanların çok farklı yaşları var. Trovanlar öylece görünmezler; doğal çıkıntılara ulaşan farklı jeolojik çağlardaki kum kütlelerinde veya kum ocaklarında bulunurlar” diye konuştu.
Dr. Ticleanu, "trovant" kelimesi jeoloji literatüründe ilk kez Romanya'dan kullanıldı.Costeşti bölgesini ziyaret edenler, yağmur suyunun varlığında zamanla yavaş yavaş büyüyen çok çeşitli trovant taşlarını zamanla keşfetti” dedi.