Bu Tarz Benim Ayşenur Balcı'nın son hali olay! +18 videolar yayımlamıştı
Bir döneme damga vuran Bu Tarz Benim'in fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı son haliyle herkesi şaşırttı.
Türk izleyicisi onu İşte Benim Stilim yarışması ile tanıdı. Sonrasında ise çıplak yayınları, +18'lik fotoğrafları ile skandallar kraliçesi oldu. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ayşenur Balcı yeni haliyle ortaya çıktı.
Eskilerin sansasyon kraliçesi Ayşenur Balcı, yaptığı kötü şeylerden pişman olduğunu dile getirerek yeni bir ilişkiye başladığını ve artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı. Şimdi o ilişkisi devam ediyor mu bilinmez ama Balcı, şimdilerde yeni tarzıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Twitter'ın fenomen hesabı Estetik Facts, sosyal medyadan bir anda kaybolan Ayşe Nur Balcı'nın, yakında yeni projelerle döneceğini duyurdu.
Ayşenur Balcı Kimdir? :Ayşenur Balcı, 23 Ağustos 1994 yılında İstanbul da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Açıköğretim Üniversitesi'nde öğrenimine devam etmektedir.