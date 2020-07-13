Bu Tarz Benim Ayşenur Balcı'nın eski hali ortaya çıktı estetikle bu kadar değişmiş
Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Bu Tarz Benim'in fenomen yarışmacısı Ayşenur Balcı'nın estetikle değişimi görenleri hayrete düşürdü.
Show TV ekranlarında bir dönem yayımlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ilk olarak adından söz ettiren ardından sosyal medyada yaptığı çıplak yayınlarla herkesi şoke eden Ayşenur Balcı'nın estetikli değişimi herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
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Bir süredir magazin gündeminde değişimiyle gündem olan Ayşenur Balcı'nın eski hali ile yeni hali arasındaki dev fark herkesi şaşırtırken bu değişimin nedeni de ortaya çıktı.
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İddialara göre Ayşenur Balcı'nın şimdilerde beraber olduğu sevgilisi estetik cerrahı ve Ayşenur Balcı, bu değişimi sevgilisine borçlu.
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Peki, Ayşenur Balcı kimdir?
Ayşenur Balcı, 23 Ağustos 1994 yılında İstanbul da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Açıköğretim Üniversitesi'nde öğrenimine devam etmektedir.
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