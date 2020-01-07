Bu Tarz Benim Ayşegül Melisa Doğan son haliyle başka birine dönüştü!
Bir zamanların fenomen programı olan Bu Tarz Benim'in Ayşegül Melisa Doğan'ın şimdilerdeki haliyle bambaşka birini dönüştü.
Fenomen program Bu Tarz Benim yarışmasında tanınan Ayşegül Melisa Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Doğan zayıflamanın yanında birkaç estetik dokunuşla görenleri hayrete düşürüyor.
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Bu Tarz Benim programının iz bırakan yarışmacılarından olan Melisa Doğan, şimdilerde çok büyük bir değişim yaşadı. Boyu ve kilosu ile diğer yarışmacılar tarafından sık sık eleştiriye maruz kalan Ayşegül, şimdilerde çok başka biri.
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27 yaşındaki Ayşegül Doğan'ın, bambaşka biri'ne dönüşmesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.
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Bir takipçisi "Yüz nakli mi yaptırdın yoksa estetik mi?" diye sordu. O da "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili bir cevapla soruyu geçiştirdi.
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