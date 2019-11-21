Bu tarçın türünü kesinlikle tüketmeyin piyasada çok fazla bulunuyor
Uzmanlar, Seylan tarçınının sağlıklı olduğunu belirterek Cassia cinsi tarçın hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, tarçın tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunarak, piyasada satılan tarçın türlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Tarçının Mısır uygarlığından beri kullanılan bir baharat olduğunu belirten Tayar, "Oysa bugün marketlerde, aktarlarda rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir ürün. Birçok gıdaya karışan baharat olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Tarçının türüne dikkat: Beslenme uzmanı Rumeysa Yahyaoğlu ise piyasada satılan tarçınlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:
"Piyasada 'cassia' cinsi tarçın oldukça fazla bulunuyor. Farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Karaciğerimize zarar veren kumarin miktarı, 'cassia' cinsi tarçınlarda çok farklılık gösteriyor."