Bu soru gerçek olamaz! Mide bulandıran soruya Esra Ezmeci bu yanıtı verdi
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sık sık soru cevap etkinliği yapıyor. Esra Ezmeci'ye gelen son soru ise görenleri adeta hayrete düşürdü.
İlk olarak Fulya ile Umudun Olsun programına psikolog olarak katılan ve daha sonrasında birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından sık sık gelen sorulara yanıt veriyor.
Birbirinden ilginç soruların geldiği Esra Ezmeci'ye son gelen bir itiraf ve soru ise görenlerin adeta midesini bulandırdı.
Kitaplarıyla ve yazılarıyla her gün milyonlarca insana etki eden Esra Ezmeci sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Özellikle Instagram hesabı üzerinden her gün takipçilerinin sorunlarını yanıtlayaran Ezmeci, yaşanan durumları değerlendirerek önemli tavsiyelerde bulunuyor.