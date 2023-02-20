Bu son videom demişti dünya Adıyamanlı Taha Erdem'i konuşuyor manşetlere taşıdılar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında çektiği 'veda' videosuyla gündeme gelen 17 yaşındaki Taha Erdem, dünya basınına damga vurdu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Erdem'in depremde başına gelenleri manşetine taşıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında çektiği 'veda' videosuyla gündeme gelen 17 yaşındaki Taha Erdem, dünya basınına damga vurdu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Erdem'in depremde başına gelenleri manşetine taşıdı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan gelişmeler dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Taha Erdem isimli gencin hikayesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı. Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.
Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir video çekti. Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem’in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.